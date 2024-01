DAZN zeigt Frauen-Champions-League kostenlos

Die Champions League der Frauen wird ab sofort kostenfrei für alle Fans auf DAZN übertragen. Damit zeigt der Streamingdienst auch die entscheidenden Spiele der Fußballerinnen von Bayern München und Eintracht Frankfurt in der Gruppenphase. Die Münchnerinnen sind am Mittwoch (18.45 Uhr) am vorletzten Spieltag bei der AS Rom gefordert, am Donnerstag (21.00 Uhr) spielt die Eintracht beim Titelverteidiger FC Barcelona.