Frauen-CL: Eintracht mit Kantersieg zum Abschluss

Per Flanke von Ilayda Acikgöz (18.), die über die schwedische Torhüterin ins Tor segelte, gingen die Frankfurterinnen vor der Pause in Führung. Nicole Anyomi (66.), Shekiera Martinez (75.), Lisanne Gräwe (76.) und Geraldine Reuteler (84.) trafen in der zweiten Halbzeit zum 5:0-Endstand. Damit beendet Frankfurt die Gruppe A auf dem dritten Platz hinter Gruppensieger FC Barcelona und Benfica Lissabon.