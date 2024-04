Leupolz vor Rückspiel: "Etwas ganz Großes schaffen"

"Bisher sind schon mehr als 33.000 Tickets verkauft. Es hängen überall ums Stadion auch Plakate von uns", sagte Leupolz, die mit ihrem Team im Hinspiel ein 1:0 in Barcelona vorgelegt und damit Historisches geleistet hatte. Fünf Jahre lang war in der Champions League keinem Team gelungen, in Barcelona zu gewinnen.