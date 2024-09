Champions League: Leupolz sichert Madrid den Sieg in Lissabon

Die frühere deutsche Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz hat ihren neuen Klub Real Madrid in den Play-offs zur Champions League zu einem wichtigen Sieg geschossen. Die 30-Jährige, die vor der Saison vom FC Chelsea nach Spanien gewechselt war, traf bei Sporting Lissabon in der Nachspielzeit (90.+6) zum 2:1 (1:1)-Sieg. Leupolz stand nach einem Fehler der US-Torhüterin Hannah Seabert richtig.

Dank des Erfolgs braucht Real im Rückspiel am 26. September in Madrid nur noch ein Unentschieden zum Einzug in die Gruppenphase. In der stehen bereits die gesetzten FC Barcelona, Olympique Lyon, FC Bayern und Chelsea. Auch der VfL Wolfsburg darf nach dem 7:0 im Hinspiel der Play-offs bei der ACF Fiorentina bereits für die Gruppenspiele planen.