CL-Quali: "Wachsamer" Stroot hat schon Frankfurt im Kopf

Einigen Stammkräften winken am Mittwoch (18.30 Uhr/WölfeTV) trotzdem Verschnaufpausen, da schon am Sonntag (17.00 Uhr/DAZN und MagentaSport) das Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt ansteht. Vorher soll in der zweiten und letzten Qualifikationsrunde für die Königsklasse vor rund 2000 Fans in Wolfsburg ein überzeugender Auftritt her, "natürlich mit der einen oder anderen" Veränderung der Startelf, wie Stroot verriet.