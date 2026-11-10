Die Münchnerinnen gewinnen bei PSG und haben die Top vier wieder im Visier. Zudem holen sich Klara Bühl und Co. Selbstvertrauen für den Ligagipfel.

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben in der Champions League im Kampf um die Top vier einen eminent wichtigen Sieg gelandet. Die Doublesiegerinnen gewannen den Kracher bei Paris Saint-Germain knapp, aber verdient mit 2:1 (2:0) und haben in der Ligaphase mit acht Punkten aus vier Spielen wieder den Anschluss nach oben gefunden.

Im Prinzenpark führte ein Eigentor von PSG-Keeperin Katarzyna Kiedrzynek (29.) nach tollem Solo von Pernille Harder zur Führung der Münchnerinnen. Unterschiedsspielerin Klara Bühl gelang das 2:0 (40.), wieder nach Vorarbeit von Harder. Ein Handelfmeter, verursacht von Linda Dallmann, brachte PSG ins Spiel zurück: Paulina Dudek verwandelte sicher (64.). Die in dieser Saison weiterhin ungeschlagenen Münchnerinnen holten sich mit dem Prestigeerfolg auch Selbstvertrauen für den Ligagipfel am Samstag (17.55 Uhr/ARD) gegen Verfolger VfL Wolfsburg.

In der Königsklasse stehen für das Team von Trainer José Barcala zum Abschluss der Ligaphase noch die Partie am 19. November bei Austria Wien und das Topspiel am 16. Dezember gegen Titelverteidiger FC Barcelona an. Die vier Erstplatzierten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale.

In der vergangenen Saison hatten die Münchnerinnen bei PSG bereits 3:1 gewonnen. Dies habe seine Mannschaft „reifen lassen“, so Barcala vor Anpfiff, und gebe „viel Selbstvertrauen“. Das merkte man dem FC Bayern an. Nach anfänglicher Nervosität übernahmen die Gäste schnell das Kommando. Harder, Bühl, Jovana Damnjanovic und Magdalena Eriksson versäumten bis zur Pause eine noch höhere Führung. „Wir haben eine gute Kontrolle. Im letzten Drittel müssen wir noch präziser werden“, sagte Sportdirektorin Bianca Rech in der Halbzeit im ZDF.

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Nach dem Wechsel hatte die agile Bühl die erste gute Chance. Die Münchner Schlüsselspielerin war ins Team zurückgekehrt, nachdem sie zuletzt geschont worden war. DFB-Kapitänin Giulia Gwinn stand nach ihrem Außenbandriss erstmals wieder in der Startelf. Der Anschlusstreffer sorgte für Spannung, Paris drängte nun, die Bayern-Frauen hielten dagegen – ein Treffer von Dallmann zählte wegen einer knappen Abseitsposition nicht (82.).