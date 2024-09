Hartes Champions-League-Los für VfL Wolfsburg

SID 09.09.2024 • 13:34 Uhr Alexandra Popp und Kolleginnen müssen erst in Italien ran. Der VfL Wolfsburg kämpft um die Gruppenphase der Königsklasse.

Die Fußballerinnen des zweimaligen Titelträgers VfL Wolfsburg müssen eine hohe Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League überspringen. Der deutsche Pokalsieger um Nationalmannschafts-Kapitänin Alexandra Popp trifft in den Playoffs auf die Italienerinnen der AC Florenz.

Das Hinspiel findet am 18. oder 19. September in Florenz statt, das Rückspiel in Wolfsburg geht am 25. oder 26. September über die Bühne. Das ergab die Auslosung durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag.

FC Bayern ist gesetzt

Im vergangenen Jahr war Wolfsburg in den Playoffs an Paris FC gescheitert. Die Auslosung der Gruppenphase mit 16 Klubs ist für den 27. September vorgesehen. Die ersten Partien finden am 8. Oktober statt. Meister Bayern München ist für die Gruppenphase gesetzt. Eintracht Frankfurt scheiterte bereits im Halbfinale des Erstrunden-Qualifikationsturniers.