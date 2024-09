Wolfsburgerinnen zurück in der Champions League

VfL Wolfsburg schont Kapitänin Alexandra Popp

Bereits in der dritten Minute traf die für die geschonte Kapitänin Alexandra Popp in die Sturmspitze gerückte Fenna Kalma per Hacke zur Führung. Zur Spielerin des Spiels schwang sich Vivien Endemann auf, die nicht nur den Führungstreffer vorlegte, sondern auch mit einem Doppelpack (33./49.) erhöhte. Jule Brand (77.) traf zum 4:0, Tabea Sellner gehörte der Schlussakkord (89.), Lynn Wilms (16.) scheiterte zudem mit einem Handelfmeter an der Latte.