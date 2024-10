Champions League: Wolfsburgerinnen verlieren in Rom

Bei ihrer Rückkehr auf die Champions-League-Bühne haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg eine Enttäuschung erlebt. In Italien unterlag die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot bei Double-Gewinner AS Rom mit 0:1 (0:1). DFB-Pokalsieger Wolfsburg, nach einem Jahr Pause wieder in der Königsklasse dabei, verlor beim Start in die Gruppenphase trotz teils drückender Überlegenheit.