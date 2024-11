Champions League: Klare Angelegenheit! Bayern auf Viertelfinal-Kurs

SID 12.11.2024 • 22:56 Uhr Die Münchnerinnen haben mit dem norwegischen Erstligisten Valerenga IF nur wenig Mühe.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben in der Champions League die K.o.-Phase weiter fest im Blick. Der deutsche Meister gewann am Dienstag souverän mit 3:0 (2:0) gegen den norwegischen Erstligisten Valerenga IF und feierte in der Gruppenphase der Königsklasse den dritten Sieg im dritten Spiel.

Pernille Harder (10.) mit ihrem fünften Tor der laufenden Champions-League-Saison, Giulia Gwinn (17./Foulelfmeter) und Sarah Zadrazil (90.+2) sorgten für den ungefährdeten Sieg der Münchnerinnen. Das Team von Trainer Alexander Straus zeigte damit auch eine Reaktion auf die kleine Ergebniskrise in der Bundesliga, nach nur einem Sieg aus den jüngsten vier Spielen hatten die Bayern am vergangenen Wochenende die Tabellenführung abgegeben.

Bayern mit frühem Doppelschlag

Gegen Valerenga, das in der norwegischen Hauptstadt Oslo beheimatet ist, übernahmen die Bayern von Beginn an die Kontrolle. Nach den frühen Treffern strahlten sie zunächst trotz hoher Ballbesitzwerte jedoch kaum noch Gefahr aus. Da auch die Gäste offensiv aber kaum in Erscheinung traten, konnten die Münchnerinnen ihre Führung locker verwalten. Zadrazil sorgte kurz vor Ende für die Entscheidung.