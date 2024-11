Gegen Galatasaray: Wolfsburgerinnen vor "besonderer Marke"

Das Ziel für das 100. Spiel in der Champions League ist klar: Der VfL benötigt im Idealfall einen weiteren Kantersieg.

Das 100. Spiel des VfL Wolfsburg in der Champions League soll in Erinnerung bleiben: Zum Jubiläum wünscht sich Trainer Tommy Stroot einen klaren Sieg seiner Fußballerinnen gegen Galatasaray Istanbul. „Gewinnen ist unsere erste Aufgabe, die zweite ist, das Ergebnis nach Möglichkeit höher zu gestalten“, sagte Stroot vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.45 Uhr).