Bayern-Frauen im Rausch: "Wir sind schon sehr gut manchmal"

SID 13.12.2024 • 05:33 Uhr Das Team von Alexander Straus holt im fünften Gruppenspiel den vierten Sieg und bleibt ungeschlagen. Der Trainer kommt ins Schwärmen.

Alexander Straus kam kaum aus dem Schwärmen heraus. "Das maximale Niveau dieses Teams ist so groß. Wir sind schon sehr gut manchmal", sagte der Trainer der Bayern-Frauen nach dem dominanten 4:0 (1:0)-Sieg in der Champions League gegen Juventus Turin. Er sei "wirklich stolz" auf die Leistung seines Teams, manche Spielerinnen habe er "schon lange nicht mehr so stark gesehen".

Zum Beispiel Nationalspielerin Klara Bühl, die maßgeblich an den Treffern von Jovana Damnjanovic (22.) und Pernille Harder (52.) beteiligt war und dazu auch selbst traf (73.). "Sie war fantastisch, sie war überall", sagte Straus. Den Schlusspunkt setzte Jungstar Alara Sehitler (82.) kurz nach ihrer Einwechslung. Der Schlenzer in den Winkel zum 4:0 sei "wie ein wunderschönes Gemälde" gewesen, sagte Straus: "Das kannst du so an die Wand hängen. Das ist Qualität."

Insgesamt seien die Zahlen "Wahnsinn": 20:7 Torschüsse, knapp 70 Prozent Ballbesitz - und das mal eben gegen den in der heimischen Liga noch ungeschlagenen Tabellenführer der Serie A. "Das war definitiv eine unserer besten Saisonleistungen, vor allem über 90 Minuten", sagte Straus: "Genau so wollen wir spielen. Sie haben es perfekt gemacht."