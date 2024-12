Bayern mit Selbstbewusstsein ins Endspiel um Gruppensieg

Die Fußballerinnen des FC Bayern München und ihr Trainer Alexander Straus können bereits für das Viertelfinale der Champions League planen. Zuvor soll aber noch der Gruppensieg her.

Trainer Alexander Straus und die Fußballerinnen von Bayern München gehen selbstbewusst in das Champions-League -Duell mit dem englischen Spitzenklub FC Arsenal. „Wir wissen, dass wir die Qualität haben, um ihnen wehzutun und das haben wir auch schon gezeigt“, sagte Straus vor dem Endspiel um den Gruppensieg am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Doch jedes Spiel sei anders, warnte der Norweger: "Wir wollen wieder eine gute Leistung zeigen und die werden wir auch brauchen." Die bereits für das Viertelfinale qualifizierten Münchnerinnen sind in der Königsklasse bislang noch ungeschlagen und führen die Gruppe C mit 13 Punkten vor Arsenal (12) an. "Wir sind sehr froh, dass wir schon durch sind, aber natürlich wollen wir das Spiel morgen gewinnen", betonte Straus.