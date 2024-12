Brand fit für Wolfsburgs Duell mit Rom

Die Fußball-Nationalspielerin hat ihre Blessur am Sprunggelenk auskuriert und ist bereit für das wichtige Heimspiel gegen die AS Rom.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg können beim Champions-League-Kracher gegen die AS Rom wieder auf Jule Brand zählen. "Wir sind froh, dass sie zurück ist, weil sie unserer offensiven Flexibilität gut zu Gesicht steht", sagte Trainer Tommy Stroot über die Nationalspielerin, die ihre Verletzung am Sprunggelenk auskuriert hat.

Verzichten muss der VfL am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) auf Ersatztorhüterin Lisa Schmitz (Schulterverletzung), Anneke Borbe ist daher einziger Back-up für Merle Frohms. Am vorletzten Spieltag der Gruppe A steht Wolfsburg unter Druck, eine Niederlage gegen die punktgleichen Römerinnen (beide 6) würde das vorzeitige Aus in der Königsklasse bedeuten.