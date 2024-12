Europapokal: Wolfsburg mit Niederlage zum Jahresabschluss

Nach dem Jahresabschluss geht es für Wolfsburg erst am 2. Februar in der Liga gegen Carl Zeiss Jena weiter, die Viertelfinals der Champions League finden im März statt. Auch der deutsche Meister FC Bayern ist bereits für die Runde der letzten acht qualifiziert. Jedoch geht es für die Münchnerinnen im abschließenden Gruppenspiel beim englischen Spitzenklub FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) noch um den Gruppensieg.