Gwinn will den Gruppensieg: "Ist ein Riesenziel"

In der Champions League der Frauen peilt der FC Bayern gegen Juventus Turin den nächsten Heimsieg an.

Das Viertelfinal-Ticket ist sicher, jetzt nehmen die Fußballerinnen von Bayern München in der Champions League den Gruppensieg ins Visier. „Das ist ein Riesenziel. Jetzt können wir für eine super Position fürs Viertelfinale sorgen. Dann schauen wir, was die Auslosung bringt“, sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn vor dem vorletzten Gruppenspiel gegen Juventus Turin am Donnerstag ( 18.45 Uhr im LIVETICKER ).

Die Gruppe C führen die deutschen Meisterinnen mit zehn Punkten vor dem FC Arsenal (9) und Juve (3) an. Bayern-Trainer Alexander Straus warnte pflichtgemäß vor den Gästen aus Turin, obwohl die Italienerinnen nicht mehr die K.o.-Runde erreichen können: „Es wird ein enges Match, wir müssen voll da sein und das Spiel für unsere Weiterentwicklung nutzen.“

Letztes Gruppenspiel gegen Arsenal

Im vergangenen Jahr waren die Münchnerinnen noch in der Gruppenphase der Königsklasse ausgeschieden. „Wir kreieren mehr Torchancen in den Spielen, das ist wichtig für unseren Prozess“, analysierte Straus im Vergleich zur Vorsaison.

Das letzte Gruppenspiel in London gegen Arsenal steht am 18. Dezember (21.00 Uhr) an. Die Erst- und Zweitplatzierten der vier Vierergruppen kommen in die K.o.-Runde, das Viertel- und Halbfinale wird am 7. Februar 2025 ausgelost.