Bloß nicht Barca: Bayern und Wolfsburg blicken nach Nyon

„Jede Mannschaft, auf die wir treffen können, hat unglaubliche Qualität“, sagte VfL-Trainer Tommy Stroot vor der Auslosung in Nyon. „Aber wir machen unsere Hausaufgaben und sind auf alles vorbereitet.“ Aus diesem Grund schaute sich der 36-Jährige jüngst vor Ort das Londoner Derby zwischen Chelsea und Arsenal (1:0) an.

Die Hinspiele (18./19. März) bestreiten die Bayern und der VfL nach dem jeweils verpassten Gruppensieg zu Hause, die Rückspiele werden am 26./27. März ausgetragen. Ebenso bereits ausgelost werden die Paarungen für das Halbfinale am 19./20. und 26./27. April. Das Endspiel steigt am 24. Mai im Estádio José Alvalade von Lissabon.

Der letzte deutsche Triumph in der Königsklasse ist schon lange her: 2015 holte sich der 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) in Berlin den Henkelpokal. Seither haben nur noch Lyon oder Barcelona die Trophäe gewonnen. - Die Lostöpfe in der Übersicht: