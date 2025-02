Viertelfinale: Wolfsburg trifft auf Barca - Bayern gegen Lyon

SID 07.02.2025 • 13:33 Uhr Die Bundesligisten haben schwere Lose erwischt: Es geht gegen die Vorjahresfinalisten.

Bayern München und der VfL Wolfsburg haben in der Frauen-Champions-League zwei Hammer-Gegner im Viertelfinale erwischt. Der DFB-Pokalsieger aus Wolfsburg trifft in der Runde der letzten Acht auf Titelverteidiger FC Barcelona, die deutschen Meisterinnen aus München bekommen es mit Rekordsieger Olympique Lyon zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon.

Die Hinspiele (18./19. März) bestreiten die Bayern und der VfL nach dem jeweils verpassten Gruppensieg zu Hause, die Rückspiele werden am 26./27. März ausgetragen. In der Schweiz wurden auch die Paarungen für das Halbfinale am 19./20. und 26./27. April ausgelost. Sollte Wolfsburg sich qualifizieren, würde das Team von Trainer Tommy Stroot auf den Sieger des englischen Duells zwischen Manchester City und dem FC Chelsea treffen, Bayern müsste gegen Real Madrid oder den FC Arsenal antreten. Das Endspiel steigt am 24. Mai im Estádio José Alvalade von Lissabon.

Der letzte deutsche Triumph in der Königsklasse ist schon lange her: 2015 holte sich der 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht) in Berlin den Henkelpokal. Seither haben nur noch Lyon oder Barcelona die Trophäe gewonnen. - Die Viertelfinals im Überblick:

VfL Wolfsburg - FC Barcelona

Bayern München - Olympique Lyon

Real Madrid - FC Arsenal