Bayern-Frauen bereit für Kracherduell

Die Fußballerinnen vom FC Bayern starten selbstbewusst in das Viertelfinal-Duell mit Rekordsieger Olympique Lyon in der Champions League . „Wir freuen uns auf das Spiel. Wir gehen da mit vollem Fokus, aber natürlich auch Selbstvertrauen ran und versuchen, unseren Matchplan umzusetzen“, sagte Abwehrspielerin Carolin Simon vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/ DAZN ).

„Es ist eine Top-Mannschaft, genau solche Gegner will man in der Champions League“, sagte Simon, die selbst zwischen 2018 und 2019 für den französischen Spitzenklub aufgelaufen war. Seitdem habe sich mit Blick auf die Qualität nicht viel verändert. Es sei immer noch ein Weltklasse-Team „mit unfassbar guten Einzelspielerinnen, auf die man sehr gut aufpassen muss“.

Bayern mit Rückenwind

Bayern kann nach dem Erfolg beim Bundesliga-Topspiel am vergangenen Freitag gegen den Dauerrivalen VfL Wolfsburg (3:1) mit Rückenwind in die K.o.-Phase der Königsklasse gehen. Dennoch werde es gegen Lyon „nicht einfach“, mahnte Trainer Alexander Straus. Doch wenn Bayern das eigene Spiel auf den Platz bringe und die eigene „Identität“ bewahre, könne man auch „gegen Top-Teams aus Europa“ mithalten.

Das Rückspiel gegen die Mannschaft um das deutsche Trio Sara Däbritz, Dzsenifer Marozsan und Laura Benkarth findet am 26. März in Lyon statt. Als zweiter deutscher Vertreter ist der VfL Wolfsburg am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) gegen den Titelverteidiger FC Barcelona in der Runde der besten Acht gefordert.