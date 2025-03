Champions League: Wolfsburg - Barcelona heute live im TV, Stream & Ticker

Nur wenige Tage nach der bitteren Pleite gegen den FC Bayern muss der VfL Wolfsburg wieder in die Spur finden. In der Champions League der Frauen steht das Viertelfinale an. Doch die Hürde im Viertelfinale könnte höher kaum sein.

Denn niemand Geringeres als der Titelverteidiger FC Barcelona kommt am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER ) zum Kräftemessen in die Wolfsburger VW-Arena. „Das ist eine überragende Mannschaft, wenn nicht sogar aktuell die beste Mannschaft im Frauenfußball“, sagte VfL-Abwehrspielerin und DFB-Vizekapitänin Janina Minge.

Letzte Titelchance für Wolfsburg

FC Barcelona hat Champions-League-Hattrick im Visier

Das katalanische Starensemble um die Weltfußballerin Aitana Bonmati peilt den dritten Königsklassen-Titel in Folge an, an einen Triumph des spanischen Serienmeisters erinnert man sich dabei auch in Wolfsburg schmerzlichst. Im Finale 2023 war nach einer 2:0-Führung der Henkelpokal in Eindhoven für den VfL schon zum Greifen nah gewesen, ehe Barcelona die Partie drehte und den VfL-Traum auf den letzten Metern noch zerstörte. „Wir haben noch eine Rechnung offen“, betonte Ralf Kellermann, VfL-Direktor Frauenfußball.