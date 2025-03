Grohs nach Comeback: "Es war schon besonders"

„Es war schon besonders. Ich freue mich sehr. Es war aufregend. Es war super schön, wieder mit den Mädels einzulaufen“, sagte die 23-Jährige nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den souveränen Rekordsieger Olympique Lyon bei DAZN. Dass die Bayern 0:2 (0:1) verloren, lag nicht an ihr.

Tatsächlich verhinderte Grohs mit dem gehaltenen Strafstoß (45.+5) und mehreren Glanzparaden eine höhere Niederlage ihrer Mannschaft, die erstmals seit drei Jahren wieder ein Heimspiel in der Champions League verlor. Das Halbfinale aber ist für die Münchnerinnen in weite Ferne gerückt. Das Rückspiel findet am 26. März statt.