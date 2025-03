Champions League: "Wie Hühner gefühlt": Heftige Wolfsburg-Klatsche

Den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg droht in der Champions League das Aus. Ein Eigentor leitet die deutliche Pleite gegen den FC Barcelona ein.

Den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg droht in der Champions League das Aus. Die Mannschaft um Alexandra Popp unterlag fünf Tage nach der bitteren Pleite im Kampf um die deutsche Meisterschaft dem Titelverteidiger FC Barcelona im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse mit 1:4 (0:1). Das Halbfinale ist für die Wölfinnen damit in weite Ferne gerückt.

Barcelona übte am Mittwochabend in der VW-Arena vor 13.158 Zuschauern von Beginn Druck auf die Wolfsburgerinnen aus, die erst am Freitag einen vorentscheidenden Rückschlag gegen Bayern München (1:3) im Meisterrennen kassiert hatten.