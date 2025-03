"Hoffnung stirbt zuletzt" - Popp vor VfL-Rückspiel trotzig

Die Wolfsburgerinnen schwanken vor dem Champions-League-Gastspiel in Barcelona zwischen Hoffnung und Realismus.

Trotz der nahezu aussichtslosen Ausgangslage hat Alexandra Popp die Zutaten für ein kleines Fußball-Wunder in Barcelona im Kopf. „Wir müssen einen Sahnetag auf den Platz bringen und hoffen, dass Barcelona den einen oder anderen Gang weniger drin hat“, sagte die Torjägerin des VfL Wolfsburg vor dem Viertelfinal-Rückspiel - und ergänzte nach dem 1:4 im Hinspiel: „Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.“

Dennoch haben die Wölfinnen in der Partie am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) wohl nur noch theoretische Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Champions League - auch mit Blick auf den Klassenunterschied im ersten Duell in der Vorwoche. Das weiß auch Popp. „Wir sind schon sehr realistisch“, sagte die frühere DFB-Kapitänin. Aber: „Wir wissen auch, dass im Fußball schon viele Ergebnisse, die schlechter aussahen, noch gedreht wurden.“