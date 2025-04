Champions League: Lyon siegt beim FC Arsenal

Rekordsieger Olympique Lyon steht vor dem erneuten Einzug ins Finale der Champions League der Frauen. Der achtmalige Königsklassen-Gewinner gewann am Samstag das Halbfinal-Hinspiel beim FC Arsenal mit 2:1 (1:0) und legte den Grundstein für das Weiterkommen im Rückspiel am 27. April.

Im zweiten Halbfinale am Sonntag (18.00 Uhr) treffen Wolfsburg-Bezwinger FC Barcelona und der FC Chelsea aufeinander. Das Finale steigt am 24. Mai in Lissabon.