Seriensieger entthront! Überraschung im CL-Finale

Die Schwedin Stina Blackstenius erzielt in der 74. Minute das einzige Tor, Barca verpasst den dritten Triumph in Folge.

Die Fußballerinnen des FC Arsenal haben im Finale der Champions League überraschend den FC Barcelona entthront und zum zweiten Mal Europas Krone erobert. Das Team der niederländischen Trainerin Renée Slegers bezwang den Seriensieger aus Spanien vor 50.000 Fans in Lissabon mit 1:0 (0:0). Die Schwedin Stina Blackstenius erzielte in der 74. Minute das einzige Tor.

Barca verpasste mit der zweimaligen Bundesliga-Torschützenkönigin Ewa Pajor in der Startelf somit den dritten Sieg in Folge und den vierten in fünf Jahren. Der große Favorit hatte im Viertelfinale auch dem VfL Wolfsburg keine Chance gelassen. Arsenal hatte den damals noch als UEFA Women’s Cup bekannten Wettbewerb schon 2007 gewonnen.