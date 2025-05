"Meilenstein": Frauen-Champions-League künftig bei Disney+

Der Streamingdienst überträgt in den kommenden fünf Jahren. Auch frei empfangbare Übertragungen sind geplant.

Für die Kunden von Disney+ in Europa fallen keine zusätzlichen Kosten an. Die Produktion übernimmt ESPN. Gleichzeitig schloss die UC3 mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU) sowie anderen großen Sendern individuelle Vereinbarungen ab, um in den großen TV-Märkten, wie etwa Deutschland, auch frei empfangbare Übertragungen zu sichern.