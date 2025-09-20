Champions League: Bayern-Frauen starten in Barcelona

SID 20.09.2025 • 12:30 Uhr Die Spiele der Königsklasse wurden von der UEFA terminiert.

Die Fußballerinnen von Doublesieger Bayern München starten mit einer schweren Aufgabe in die neue Ligaphase der Champions League. Zum Auftakt muss das Team von Trainer José Barcala beim Vorjahresfinalisten FC Barcelona (7. Oktober) ran, das geht aus den am Samstag veröffentlichten Ansetzungen der UEFA hervor. Der VfL Wolfsburg beginnt einen Tag später mit einem Heimspiel gegen Paris Saint-Germain.

Den Auftakt vor heimischem Publikum absolvieren die Münchnerinnen am 16. Oktober gegen Juventus Turin. Tags zuvor eröffnet Wolfsburg den zweiten Spieltag bei Außenseiter Valerenga IF in Norwegen. Ein weiteres Highlight hält der dritte Spieltag für beide Teams bereit. Wolfsburg bekommt es mit den Rekordsiegerinnen von Olympique Lyon und somit auch mit der abgewanderten Jule Brand zu tun (11. November), die Bayern empfangen wiederum die Titelverteidigerinnen des FC Arsenal (12. November).

Am Freitag waren den beiden deutschen Teilnehmern echte Hammer-Aufgaben zugelost worden. Die Bayern treffen neben Barcelona, Turin und Arsenal auch auf Paris Saint-Germain und Atletico Madrid. Am parallel ausgetragenen letzten Spieltag der Ligaphase kommt zudem Underdog Valerenga nach München.

Die weiteren Gegner des VfL Wolfsburg sind Real Madrid und Manchester United. Am abschließenden Spieltag empfangen die Wölfinnen außerdem den FC Chelsea um Nationalspielerin Sjoeke Nüsken.

Die ersten vier Teams der Ligatabelle qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Vereine auf den Plätzen fünf bis zwölf spielen die restlichen Viertelfinalisten aus, die Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 18 scheiden direkt aus. Das Finale findet im Mai 2026 in Oslo statt.