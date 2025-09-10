Frankfurterinnen glauben an Chance gegen "verwundbares" Real

SID 10.09.2025 • 14:33 Uhr Der SGE-Trainer will sich von den jeweiligen Starts in die Liga nicht blenden lassen - und doch die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Eintracht Frankfurts Fußballerinnen wollen sich durch den missratenen Ligastart von Real Madrid vor dem Showdown um die Königsklasse nicht täuschen lassen. "Es ist ein ganz anderer Wettbewerb. Sie werden mit einer anderen Motivation spielen, weil sie in die Champions League wollen", sagte Cheftrainer Niko Arnautis vor dem Qualifikations-Hinspiel am Donnerstag (19.00 Uhr) gegen die Königlichen im Stadion am Brentanobad.

Reals Frauen seien "nicht umsonst in den letzten Jahren immer vertreten gewesen". Es sei klar, "dass sie individuell eine enorme Qualität im Offensivbereich haben", sagte Arnautis, aber: "Wir haben auch gesehen, dass sie in den ersten Spielen in der Liga verwundbar waren." Dort spielte der Gegner zum Auftakt unentschieden gegen Aufsteiger DUX Logrono (2:2) und verlor das Stadtderby gegen Atlético Madrid (1:2).