Frankfurt bangt um CL-Ticket

SID 11.09.2025 • 20:58 Uhr Eintracht Frankfurt muss im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation einen Rückschlag verkraften.

Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt müssen um den Einzug in die Ligaphase der Champions League bangen. Das Team von Trainer Niko Arnautis unterlag im Hinspiel der Qualifikation dem spanischen Vizemeister Real Madrid vor heimischem Publikum mit 1:2 (1:2). Vor dem Rückspiel in Spanien am 18. September (20 Uhr) steht der Bundesligist nun unter Druck.

Nicole Anyomi (45.) traf für die Frankfurterinnen und hielt damit die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Ligaphase, für die Bayern München und der VfL Wolfsburg sich direkt qualifiziert hatten, aufrecht.

Real Madrid mit Däbritz und Frohms

Filippa Angeldahl (13.) und Signe Bruun (35.) erzielten die Tore für die Königlichen, bei denen Nationalspielerin Sara Däbritz und die ehemalige DFB-Keeperin Merle Frohms in der Startelf standen.

Die Frankfurterinnen waren nach dem geglückten Bundesligaauftakt gegen die SGS Essen (5:0) mit Selbstvertrauen in das Duell mit den Spanierinnen, die einen durchwachsenen Saisonstart hingelegt haben, gegangen.

Frankfurt von Real kalt erwischt

Doch im Stadion am Brentanobad gelang Real mitten in einer guten Phase der Gastgeberinnen der Führungstreffer. Bei einem Vorstoß Madrids spielte Eintracht-Verteidigerin Amanda Ilestedt den Ball bei einem Klärungsversuch direkt vor die Füße von Linda Caicedo, die nur die Latte traf. Der Nachschuss von Angeldahl saß jedoch.