Ausrufezeichen zum Auftakt: Wolfsburg bezwingt Paris

SID 08.10.2025 • 22:59 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten erfolgreich in die Königsklasse - und sind gewappnet für das Gipfeltreffen in der Bundesliga.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben zum Auftakt in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt.

Der Tabellenführer der Bundesliga gewann am Mittwoch gegen den französischen Vizemeister Paris Saint-Germain mit 4:0 (2:0) und feierte den sechsten Pflichtspielerfolg nacheinander.

Ein Eigentor von Jackie Groenen (7.), Ella Peddemors (42.), Alexandra Popp (90.) und Janina Minge (90.+5, Handelfmeter nach Videobeweis) sorgten für die Treffer der Wölfinnen, die vor dem Gipfeltreffen in der Liga am kommenden Samstag (ab 15 Uhr im LIVETICKER) anders als Double-Gewinner FC Bayern viel Selbstvertrauen tankten.

Die Münchnerinnen waren am Dienstag in der Königsklasse beim FC Barcelona mit 1:7 unter die Räder gekommen.

Champions League: Wolfsburg lässt Paris abblitzen

Eine Ecke führte zum schnellen 1:0 für Wolfsburg. Alexandra Popp verlängerte am ersten Pfosten per Kopf, in der Mitte verlor Groenen bedrängt von Caitlin Dijkstra das Gleichgewicht und bugsierte den Ball ins eigene Tor. PSG brauchte lange, ums ins Spiel zu kommen, war dem Ausgleich dann aber nah. Nach der Drangphase der Gäste schlug Peddemors nach einer sehenswerten Kombination zu.

Nach der Pause erhöhte Paris den Druck, vergab die Chancen aber leichtfertig. Nationaltorhüterin Stina Johannes hielt mehrfach glänzend. Nach Kontern verpasste das Team von Trainer Stephan Lerch zunächst noch das 3:0, dieses besorgte kurz vor Schluss dann Popp per Kopf. Minge legte vom Punkt nach.