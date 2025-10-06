Frauen-Champions-League: ZDF verzichtet nicht nur auf Bayern-Spiele

Am Dienstagabend beginnt die Champions-League der Frauen mit einer Knaller-Partie des FC Bayerns gegen den FC Barcelona. Da sich das ZDF jedoch gegen eine Live-Übertragung der Ligaphase entschied, können deutsche Fans im Free-TV nicht zuschauen. Wer das Spiel sehen will, muss Geld für ein Abo bezahlen.
Bayern im Free-TV? ZDF verzichtet
„Das ZDF wird nachrichtlich über die Ligaphase der Champions League der Frauen berichten. Geplant ist, ein mögliches Halbfinale oder Finale mit deutscher Beteiligung live zu übertragen“, erklärte das ZDF bei der Bild zu der Entscheidung.
Frauen-CL: Viertelfinale wird auch nicht live übertragen
Die UEFA hatte Sublizenzen an die öffentlich-rechtlichen Sender Europas verkauft. Diese besagten, dass alle Free-TV-Partner, darunter auch das ZDF, eine Partie der Frauen-Champions-League pro Woche übertragen könnten.
Aus nicht näher genannten Gründen wird dies in Deutschland allerdings nicht der Fall sein.
Somit wird es keine Live-Übertragung der Ligaphase in der Frauen-Champions-League im Free-TV geben.
Auch in den Playoffs und im Viertelfinale gehen die deutschen Fans leer aus. Stattdessen kümmert sich der Streaming-Anbieter Disney+ in Kooperation mit ESPN um die Ausstrahlung der Spiele. Dort wird es einen deutschen Kommentar geben - für das Angebot muss man aber bezahlen.