Frauen-Champions-League: ZDF verzichtet nicht nur auf Bayern-Spiele

Annabella Aulinger 06.10.2025 • 13:39 Uhr Die Champions League der Frauen wird bis zum Halbfinale nicht live im Free-TV übertragen.

Am Dienstagabend beginnt die Champions-League der Frauen mit einer Knaller-Partie des FC Bayerns gegen den FC Barcelona. Da sich das ZDF jedoch gegen eine Live-Übertragung der Ligaphase entschied, können deutsche Fans im Free-TV nicht zuschauen. Wer das Spiel sehen will, muss Geld für ein Abo bezahlen.

„Das ZDF wird nachrichtlich über die Ligaphase der Champions League der Frauen berichten. Geplant ist, ein mögliches Halbfinale oder Finale mit deutscher Beteiligung live zu übertragen“, erklärte das ZDF bei der Bild zu der Entscheidung.

Frauen-CL: Viertelfinale wird auch nicht live übertragen

Die UEFA hatte Sublizenzen an die öffentlich-rechtlichen Sender Europas verkauft. Diese besagten, dass alle Free-TV-Partner, darunter auch das ZDF, eine Partie der Frauen-Champions-League pro Woche übertragen könnten.

Aus nicht näher genannten Gründen wird dies in Deutschland allerdings nicht der Fall sein.

Somit wird es keine Live-Übertragung der Ligaphase in der Frauen-Champions-League im Free-TV geben.