Wolfsburgerinnen wollen für "magische" Nächte sorgen

SID 07.10.2025 • 16:43 Uhr Für den VfL geht es in der Champions League gleich anspruchsvoll los gegen PSG. An Selbstvertrauen mangelt es aber nicht.

Der "Hammergegner" zum Auftakt schürt eine "extreme Vorfreude": Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg sind bereit für den kniffligen Champions-League-Start gegen Paris Saint-Germain. "Genau dafür spielt man Fußball, um gegen solche Mannschaften zu spielen, um magische Champions-League-Nächte kreieren zu können", sagte Nationalspielerin Janina Minge vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+).

Es gebe "nichts Größeres" für eine Spielerin, als genau diese Partien zu bestreiten, "es kribbelt brutal", erklärte Minge weiter. Gegen ein Team wie PSG brauche sich der deutsche Vizemeister auch "überhaupt nicht zu verstecken. Wir können jeden schlagen, mit dem Wissen gehen wir auch in dieses Spiel."

Trainer Stephan Lerch ist zugleich "davon überzeugt, dass wir gerade in solchen Spielen an unser Maximum gehen müssen." Nach dem XXL-Umbruch im Sommer befinde sich der VfL allerdings noch immer in einer "Entwicklungsphase" und nehme die Rolle als "hungriger Herausforderer" ein.