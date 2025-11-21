"Müssen daran glauben" - Bayern-Frauen in der Königsklasse auf Kurs

SID 21.11.2025 • 05:34 Uhr Die Spielerinnen des FC Bayern stehen in der Königsklasse mit einem Bein in den Playoffs, das Viertelfinale ist zum Greifen nah.

Nächster Sieg in der Champions League, die K.o.-Phase in Sicht - doch Titelansagen ließen sich die Fußballerinnen von Bayern München nicht entlocken. „Es gibt viele gute Teams in diesem Wettbewerb“, sagte Pernille Harder nach dem 3:1 (2:1) bei Paris Saint-Germain bei Disney+: „Wir können dieses Jahr auch gewinnen, aber wir müssen daran glauben.“

Nach dem dritten Sieg im vierten Spiel ist den Münchnerinnen zumindest das Ticket für die Playoffs kaum noch zu nehmen. Auch die direkte Qualifikation für das Viertelfinale ist auf Platz fünf mit noch zwei ausstehenden Spielen in Reichweite. „Das wäre wunderbar, um ehrlich zu sein“, erklärte Trainer José Barcala mit Blick auf den vollen Terminkalender: „Aber wir gehen von Spiel zu Spiel, und dann werden wir sehen.“

Bayern glänzt gegen PSG

Den Grundstein für das Weiterkommen ohne den Umweg über die Playoffs legten die Münchnerinnen am Donnerstagabend im Pariser Prinzenpark. Linda Dallmann (17.), Momoko Tanikawa (35.) und Jovana Damnjanovic (89.) sorgten für den neunten Pflichtspielsieg in Folge. „Das war so wichtig, wir haben hart gekämpft. Ich bin sehr glücklich“, sagte Harder.