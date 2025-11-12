Frauen-Champions-League: FC Bayern - FC Arsenal heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 12.11.2025 • 15:45 Uhr Im dritten Spiel der Champions-League-Ligaphase empfangen die Bayern-Frauen das Team vom FC Arsenal in der Allianz-Arena.

In der Champions League der Frauen kommt es für den FC Bayern zum nächsten Highlight-Spiel. Am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) empfangen die Münchnerinnen in der Allianz-Arena die Titelverteidigerinnen vom FC Arsenal.

Nach dem 1:7-Debakel beim FC Barcelona und dem knappen 2:1-Sieg über Juventus liegt das Team um Nationalspielerin Giulia Gwinn in der Gesamttabelle auf Platz elf von 18 Teams.

Champions League: So können Sie FC Bayern vs. FC Arsenal heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Disney+

: Disney+ Liveticker: SPORT1

Der direkte Vergleich zwischen Bayern und Arsenal in der Champions League verspricht eine spannende Partie. Vier Duelle gab es bisher, wobei sowohl die Münchenerinnen als auch das Team aus London jeweils zwei Siege feiern konnten.

Die erste Begegnung im Viertelfinale dieses Wettbewerbs 2023 entschieden die Bayern-Frauen durch ein Tor von Lea Schüller noch für sich. Das Rückspiel gewann dann allerdings Arsenal mit 2:0, wodurch die FCB-Frauen ausschieden.

Vergangene Saison: FC Bayern verspielt Gruppensieg gegen Arsenal

Das bis dato letzte Aufeinandertreffen gab es in der Gruppenphase der vergangenen Champions-League-Saison. Das Hinspiel in München gewannen die FCB-Frauen souverän mit 5:2. In London entrissen die Gunners den deutschen Meisterinnen in den letzten Minuten noch den Gruppensieg bei einem 2:3-Niederlage aus Sicht der Bayern.

In die K.o.-Runde schaffen es nur die besten zwölf Klubs, weshalb die Bayern eine weitere Niederlage vermeiden sollten. Auch Arsenal hat bislang ein Spiel gewonnen und eins verloren. Insgesamt bestreiten die Frauen in der Königsklasse sechs Spiele in der Ligaphase.