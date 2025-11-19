Es braucht Mut: Wolfsburg gegen United gefordert

SID 19.11.2025 • 05:51 Uhr Der VfL Wolfsburg muss in der Königsklasse gegen United ran und braucht dabei vor allem Mut.

Trainer Stephan Lerch will mit den Fußballerinnen vom VfL Wolfsburg über mehr Mut den Weg zurück in die Erfolgsspur der Champions League finden. „Ja“, gestand der 41-Jährige vor dem vierten Spieltag der neu eingeführten Ligaphase gegen Manchester United am Mittwochabend (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER), das habe bei der jüngsten Niederlage in der Vorwoche gegen Rekordsieger OL Lyonnes (1:3) gefehlt: „Den Fehler wollen wir nicht machen.“

Viel mehr solle sein Team, bei dem Fußball-Nationalspielerin Sophia Kleinherne vier Monate nach ihrer Oberschenkelverletzung bei der EM in der Schweiz erstmals im Aufgebot steht, dominant auftreten und mehr Ballbesitz haben. „Es ist auch ein anderer Gegner, bei allem Respekt“, sagte Lerch über den Tabellendritten der englischen Women’s Super League. „Ein hartes Stück Arbeit“ erwarte sein Team dennoch.

Wolfsburg braucht mehr Ballbesitz