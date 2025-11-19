Nach Arsenal-Coup: Bayern-Frauen vor Schlüsselspiel bei PSG

SID 19.11.2025 • 18:42 Uhr Mit jeder Menge Selbstvertrauen gehen die Münchnerinnen in das nächste Highlight gegen Paris, das unter Zugzwang steht.

Die Fußballerinnen von Bayern München stellen sich in der Champions League auf einen heißen Tanz im Prinzenpark ein. „Wir alle kennen die Qualität von PSG. Es ist ein Team voller Talent. Sie werden sehr aggressiv sein“, warnte Trainer José Barcala vor dem Kracher bei Paris Saint-Germain am Donnerstag (21.00 Uhr/Disney+).

Denn nach drei Spielen ohne Punkt steht PSG unter Druck. Doch der deutsche Double-Sieger ist nach dem 3:2-Spektakel nach 0:2-Rückstand gegen den Titelverteidiger FC Arsenal in der Vorwoche mit breiter Brust nach Paris gereist. „Wir haben eine sehr gute Show geliefert“, sagte Verteidigerin Vanessa Gilles und betonte: „Wir haben gewaltiges Selbstvertrauen geschöpft.“

Mit Vincent Kompany, der mit dem Männerteam der Bayern vor rund zwei Wochen im Parc des Princes gegen PSG gewann, hat Barcala sich allerdings nicht auf die Partie einstimmen können. „Es wäre toll, sich mit ihm zu unterhalten, denn er ist ein großartiger Kerl“, sagte der Spanier über seinen Trainerkollegen.