Nach Verletzung bei der EM: Kleinherne vor Debüt für Wolfsburg

SID 18.11.2025 • 13:58 Uhr Die Verteidigerin zählt zum Aufgebot gegen Manchester United.

Nationalspielerin Sophia Kleinherne steht knapp vier Monate nach ihrer Oberschenkelverletzung beim EM-Turnier in der Schweiz vor ihrem Debüt für den VfL Wolfsburg. Wie Wölfe-Trainer Stephan Lerch am Dienstagmittag verkündete, wird Kleinherne im Champions-League-Duell gegen Manchester United am Mittwochabend (18.45 Uhr) Teil des Kaders sein. Auch Offensivspielerin Vivien Endemann kehrt nach überstandener Muskelverletzung zurück ins Aufgebot.

Bei einer Rettungstat im verlorenen EM-Halbfinale gegen Spanien (0:1 n.V.) hatte sich Kleinherne eine Muskel- und Sehnenverletzung in beiden Oberschenkeln zugezogen. Für die Startelf ist die Verteidigerin, die nach ihrem Wechsel von Eintracht Frankfurt im Sommer noch nicht für den VfL spielte, aber wohl noch keine Option. „Jeder weiß, dass das eine sehr, sehr lange Zeit war“, sagte Lerch: „Wir wissen, nach vier Monaten ohne Einsatzminute, dass das noch seine Zeit braucht. Und dann müssen wir ihr die Zeit geben.“