Schockmoment in der Champions League: Atlético-Spielerin bewusstlos

Niklas Senger 13.11.2025 • 12:23 Uhr Andrea Medina wird in der Champions League der Frauen am Kopf getroffen und bleibt bewusstlos liegen. Inzwischen gibt es positive Nachrichten zu ihrem Gesundheitszustand.

Beim Spiel zwischen Atlético Madrid und Juventus Turin in der Champions League der Frauen ging Atléticos Abwehrspielerin Andrea Medina in der zweiten Hälfte zu Boden und sorgte für bange Minuten im Stadion.

Die 21-Jährige hatte in der 73. Minute das Knie ihrer Gegenspielerin gegen den Kopf bekommen und war sofort bewusstlos liegen geblieben. Die Linienrichterin erkannte die Situation schnell und eilte zur Hilfe, ehe auch die Schiedsrichterin sowie Mit- und Gegenspielerinnen dazu kamen.

Nach einer Behandlung durch die Sanitäter wurde Medina auf einer Trage vom Feld transportiert. „Sie wurde aber zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht“, hieß es in einer Stellungnahme. Atlético offenbarte zudem, dass Medina offenbar eine traumatische Kopfverletzung erlitten habe.

Trotz weiterer Untersuchungen für Medina: „Es geht ihr gut“

„Das ist furchtbar“, schrieb auch Kommentatorin Jacqui Oatley bei X und erklärte: „Andrea Medina wurde umgehend und lange behandelt, bevor sie vom Platz getragen wurde. Wir wünschen ihr alles Gute und hoffen, dass es ihr bald wieder gut geht.“

Mitspielerin Carmen Menayo sorgte nach dem Spiel jedoch für Entwarnung und sagte, dass es Medina inzwischen besser gehe. „Sie muss sich weiteren Untersuchungen unterziehen, aber ich glaube, es geht ihr gut. Das ist das Wichtigste“, erklärte die Spanierin.