Sorgen um Popp! Bezahlt Wolfsburg diesen Sieg teuer?

Raphael Weber 19.11.2025 • 20:50 Uhr Der VfL Wolfsburg bezahlt den Sieg in der Champions League möglicherweise teuer. Anführerin Alexandra Popp muss gegen Manchester United verletzt vom Feld.

Schlechte Nachrichten für den VfL Wolfsburg bei Top-Star Alexandra Popp. Die Stürmerin musste im Topspiel der Champions League gegen Manchester United (5:2) verletzt vom Platz.

Popp hatte sich in der 2. Halbzeit mehrfach wehgetan, in der 58. Minute ging dann nichts mehr: Mit schmerzverzerrtem Gesicht saß die Kapitänin auf dem Rasen und fasste sich ans rechte Knie.

Popp muss beim VfL Wolfsburg verletzt raus

Nach kurzer Behandlung war klar, dass sie ausgewechselt werden muss. Während Lena Lattwein für Popp in die Partie kam, humpelte die Wolfsburger Anführerin mit sichtlichen Schmerzen vom Feld.

Popp führt mit sechs Treffern gemeinsam mit Lineth Beerensteyn die vereinsinterne Torschützinnenliste in der Bundesliga an. In der Champions League war sie in dieser Saison einmal erfolgreich.

Wildes Duell der Wölfinnen gegen Manchester United

Die Wölfinnen lieferten sich am 4. Spieltag der Champions League mit ManUnited einen wilden Schlagabtausch.

Den frühen Rückstand durch Fridolina Rolfö (14. Minute) konterte der VfL durch Ella Peddemors (17.) schnell und zog durch Peddemors‘ zweiten Treffer (37.) und Beerensteyn (45.) davon. Noch vor der Pause konterte United aber durch Melvine Malard (45.+2) und so ging es mit 3:2 in die Halbzeit.

Im 2. Spielabschnitt markierte auf Seite der Wolfsburgerinnen dann noch Beerensteyn ihr zweites Tor (65.). Die gerade erst eingewechselte Vivien Endemann machte in der Nachspielzeit sogar noch das 5:2.

Durch den dritten Sieg im vierten Spiel klettert der VfL an United vorbei auf Platz 3 in der Königsklassen-Tabelle.