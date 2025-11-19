Sorgen um Popp! Bezahlt Wolfsburg diesen Sieg teuer?

Schlechte Nachrichten für den VfL Wolfsburg bei Top-Star Alexandra Popp. Die Stürmerin musste im Topspiel der Champions League gegen Manchester United (5:2) verletzt vom Platz.
Sorgen um Popp
Popp hatte sich in der 2. Halbzeit mehrfach wehgetan, in der 58. Minute ging dann nichts mehr: Mit schmerzverzerrtem Gesicht saß die Kapitänin auf dem Rasen und fasste sich ans rechte Knie.
Popp muss beim VfL Wolfsburg verletzt raus
Nach kurzer Behandlung war klar, dass sie ausgewechselt werden muss. Während Lena Lattwein für Popp in die Partie kam, humpelte die Wolfsburger Anführerin mit sichtlichen Schmerzen vom Feld.
Popp führt mit sechs Treffern gemeinsam mit Lineth Beerensteyn die vereinsinterne Torschützinnenliste in der Bundesliga an. In der Champions League war sie in dieser Saison einmal erfolgreich.
Wildes Duell der Wölfinnen gegen Manchester United
Die Wölfinnen lieferten sich am 4. Spieltag der Champions League mit ManUnited einen wilden Schlagabtausch.
Den frühen Rückstand durch Fridolina Rolfö (14. Minute) konterte der VfL durch Ella Peddemors (17.) schnell und zog durch Peddemors‘ zweiten Treffer (37.) und Beerensteyn (45.) davon. Noch vor der Pause konterte United aber durch Melvine Malard (45.+2) und so ging es mit 3:2 in die Halbzeit.
Im 2. Spielabschnitt markierte auf Seite der Wolfsburgerinnen dann noch Beerensteyn ihr zweites Tor (65.). Die gerade erst eingewechselte Vivien Endemann machte in der Nachspielzeit sogar noch das 5:2.
Durch den dritten Sieg im vierten Spiel klettert der VfL an United vorbei auf Platz 3 in der Königsklassen-Tabelle.
Wolfsburg trifft am Sonntag in der Bundesliga auf RB Leipzig. Ob Popp bis dahin wieder fit ist, muss sich noch zeigen.