Spanien mit Bonmati, Putellas und Hermoso gegen DFB-Frauen

SID 21.11.2025 • 14:11 Uhr Der Weltmeister setzt für die Finalspiele der Nations League gegen Deutschland auf Star-Power.

Angeführt von seinen Topstars Aitana Bonmati und Alexia Putellas geht Fußball-Weltmeister Spanien in die Nations-League-Finalspiele gegen Deutschland. Ebenfalls im 25-köpfigen Kader des Titelverteidigers, den Nationaltrainerin Sonia Bermúdez am Freitag nominierte, steht Angreiferin Jenni Hermoso.

"Deutschland hat ein fantastisches Team. Wir haben den höchsten Respekt vor ihnen und wir sind uns alle sehr bewusst, dass das, was auf uns zukommt, sehr schwierig sein wird", sagte Bermúdez. Das Hinspiel um den Titel in der Nations League steigt am 28. November (20.30 Uhr/ZDF) in Kaiserslautern, die Entscheidung fällt am 2. Dezember (18.30 Uhr/ARD) im Estadio Metropolitano von Madrid.