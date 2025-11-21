TV-Blackout sorgt für kuriose Spielunterbrechung in London

SID 21.11.2025 • 10:28 Uhr Ärger in der Champions League der Frauen: Weil die Videoübertragung inklusive VAR ausfiel, wurde der Kracher zwischen Chelsea und Barca pausiert.

Eine Videopanne hat beim Champions-League-Kracher zwischen den Fußballerinnen des FC Chelsea und FC Barcelona zu einer kuriosen Spielunterbrechung geführt. Die TV-Übertragung und die VAR-Technik waren am Donnerstagabend laut ESPN durch einen Stromausfall gestört, was an der Stamford Bridge zu einer überraschenden Zwangspause von fast zehn Minuten kurz vor der Halbzeitpause führte - sehr zum Unmut der Betroffenen.

"Es war wirklich frustrierend, wir waren gerade richtig gut in Fahrt, und wenn so etwas durch etwas passiert, das man nicht kontrollieren kann, dann ist das meiner Meinung nach auf diesem Niveau nicht gut genug", schimpfte Chelsea-Trainerin Sonia Bompastor nach dem 1:1 (1:1): "Ich weiß nicht, ob so etwas schon einmal im Männerfußball passiert ist, aber ich habe so etwas zum ersten Mal gesehen."