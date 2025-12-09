Bayern heiß auf Atlético: "Freuen uns auf einen guten Run"

SID 09.12.2025 • 10:12 Uhr Elf Siege am Stück und ein 5:0 in der Liga – die Münchnerinnen strotzen vor Selbstvertrauen vor dem Duell mit Atlético Madrid.

Die Machtdemonstration in der Liga hat bei den Fußballerinnen von Bayern München die Lust auf die wegweisenden Wochen bis Weihnachten gesteigert. „Wir freuen uns jetzt auf einen guten Run in den nächsten zwei Wochen“, sagte die formstarke Außenstürmerin Klara Bühl bei MagentaSport. Das Selbstvertrauen vor der Champions-League-Partie bei Atlético Madrid am Mittwoch (21.00 Uhr/Disney+) könnte jedenfalls kaum größer sein.

Elf Pflichtspielsiege in Serie holten die Münchnerinnen, dazu überrollten die Bayern Eintracht Frankfurt am Sonntag in der Bundesliga (5:0). Die Vorzeichen vor dem wichtigen Duell mit den „Colchoneras“ im Kampf um den direkten Einzug ins Viertelfinale stehen angesichts der Erfolgsserie bestens.

„Dass es über die meiste Zeit so klappt, ist natürlich für uns ein super schönes Zeichen“, sagte Bühl über den jüngsten Auftritt in Frankfurt: „Es zeigt auch, welchen Fußball wir spielen wollen, und dass wir da auf dem richtigen Weg sind.“