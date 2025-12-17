FC-Bayern-Frauen verhindern unliebsames Szenario

SID 17.12.2025 • 22:57 Uhr Die Münchnerinnen setzen sich gegen Valerenga Oslo ohne Probleme durch und vermeiden den Umweg über die unliebsamen Playoffs.

Hausaufgaben problemlos erledigt, Schützenhilfe dankend angenommen: Die Fußballerinnen von Bayern München haben sich kurz vor Weihnachten das schönste Geschenk gemacht und sind direkt ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Das locker-leichte 3:0 (2:0) gegen den norwegischen Pokalsieger Valerenga Oslo reichte für Platz vier.

Damit vermeiden die Double-Gewinnerinnen den unliebsamen Umweg über die Playoffs. Die Auslosung der kompletten K.o.-Runde inklusive des möglichen Weges bis zum Endspiel am 24. Mai in Oslo findet am Donnerstag (13.00 Uhr) statt, die Runde der letzten Acht wird Ende März/Anfang April ausgetragen.

Momoko Tanikawa (2.), Stine Ballisager (11.) und Pernille Harder (58.) mit ihrem 50. Treffer im rot-weißen Trikot schossen im sechsten Vorrundenspiel den vierten Dreier heraus. Weil auch die Konkurrenz im Sinne der Münchnerinnen spielte, reichte das für einen Platz unter den besten Vier. Diese müssen anders als die Teams auf den Rängen fünf bis zwölf nicht in die Play-offs.

Bayern-Sieg hätte höher ausfallen können

Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können. Carolin Simon (9.) traf mit einem Eckball die Latte, Kapitänin Georgia Stanway scheiterte per Handelfmeter (34.) an Torhüterin Tove Enblom.