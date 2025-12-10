Frauen-Champions-League: Atlético Madrid vs. FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 10.12.2025 • 17:30 Uhr Die Frauen des FC Bayern müssen in der Champions League gegen Atlético Madrid antreten. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Die Fußballerinnen des FC Bayern befinden sich derzeit in Bestform und feierten unter Cheftrainer José Barcala zuletzt elf Pflichtspielsiege in Folge.

Gerade deshalb geht das Team mit unglaublich viel Selbstvertrauen in die Champions-League-Partie bei Atlético Madrid am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Champions League: So können Sie Atlético Madrid vs. FC Bayern heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Disney+

: Disney+ Liveticker: SPORT1

FC Bayern will direkt ins Viertelfinale

Der Einzug in die Playoffs ist den Bayern schon mindestens sicher. Gegen Atlético benötigen die Bayern dennoch dringend weitere Punkte, um die Zwischenrunde zu umgehen und den direkten Viertelfinaleinzug perfekt zu machen.

Aktuell rangiert der FCB auf dem achten Platz, liegt aber nur einen Punkt hinter Platz vier, der einen direkten Einzug ins Viertelfinale bedeuten würde.