Frauen-Champions-League heute: FC Bayern - Valerenga live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 17.12.2025 • 18:00 Uhr Die Frauen des FC Bayern empfangen in der Champions League Valerenga Oslo. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen vor dem entscheidenden Spiel um den direkten Einzug ins Viertelfinale der Champions League.

Nach dem 2:2 bei Atlético Madrid in der vergangenen Woche trifft das Team von Trainer José Barcala am letzten Spieltag der Ligaphase im heimischen Bayern-Campus auf das norwegische Team von Valerenga IF.

Champions League: So können Sie FC Bayern - Valerenga IF heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Disney+

: Disney+ Liveticker: SPORT1

„Grundsätzlich ist das Mindset klar: Wir wollen gewinnen, wir wollen die drei Punkte hier zu Hause holen und dann muss man schauen, wie die anderen gespielt haben“, sagte Klara Bühl.

FC Bayern visiert die Top 4 der Champions League an

Noch stehen die Bayern-Frauen auf Platz sechs und wären aufgrund der schlechteren Tordifferenz nicht direkt für die Runde der letzten acht qualifiziert.