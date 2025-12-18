Königsklasse: Bayern-Frauen treffen auf Atletico oder ManU

Der Viertelfinalgegner des FCB wird im Februar ausgespielt, Wolfsburg trifft in den Play-offs auf Juventus Turin.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München treffen im Viertelfinale der Champions League auf Atletico Madrid oder Manchester United. Das ergab die Auslosung im schweizerischen Nyon am Donnerstag. Der VfL Wolfsburg bekommt es in den Play-offs mit Juventus Turin zu tun.

Die Münchnerinnen hatten sich am Mittwoch durch ein 3:0 über den norwegischen Pokalsieger Valerenga Oslo noch den vierten Platz der Ligaphase gesichert und sich so auf direktem Weg für die Runde der besten acht qualifiziert. Dort werden sie im Rückspiel Heimrecht haben. Die Viertelfinalspiele werden am 24. und 25. März sowie am 1. und 2. April ausgetragen, zuvor entscheidet sich im Play-off-Duell zwischen Atletico und ManU, welches Team sich mit den Bayern duellieren wird.

Auf Atletico waren die Münchnerinnen bereits während der Ligaphase getroffen (2:2). Bereits vor den Ziehungen der Loskugeln stand fest, dass der FC Bayern im Viertelfinale den Topteams OL Lyonnes und FC Barcelona aus dem Weg gehen wird, im Halbfinale aber könnten dann die Katalaninnen warten.