Popp mit Kampfansage an Real

SID 08.12.2025 • 12:07 Uhr Die Teilnahme an der K.o.-Phase ist bereits sicher, nun peilt der VfL Wolfsburg in der Champions League das direkte Viertelfinalticket an.

Alexandra Popp und die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg starten angesichts des derzeitigen Erfolgslaufs mit Rückenwind in das richtungsweisende Königsklassen-Duell mit Real Madrid.

„Wir können mit Selbstbewusstsein da rangehen“, betonte die ehemalige Nationalspielerin mit Blick auf die Champions-League-Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Disney+) in Spanien. Dort könne die Mannschaft „hoffentlich den nächsten Dreier reinholen“.

Champions League: VfL Wolfsburg sicher in den Playoffs

Die Teilnahme an den Playoffs ist den Wolfsburgerinnen, die am Wochenende gegen den SC Freiburg (3:1) den vierten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert hatten, mit neun Punkten auf dem Konto bereits sicher. Nun greift der VfL nach einer Platzierung unter den besten vier Teams und damit nach dem direkten Viertelfinalticket.

„Wir freuen uns, es ist ein namhafter Gegner, der da wieder auf uns wartet. Wir haben eine tolle Ausgangslage, die wollen wir nutzen“, betonte Trainer Stephan Lerch.

Derzeit liegt Wolfsburg mit noch zwei ausstehenden Spielen auf Rang drei. Mit der bereits sicheren Qualifikation für die K.o.-Runde vor der Reise nach Spanien habe die Mannschaft „nicht den ganz großen Druck, aber wir fahren da hin, um was Zählbares mitzunehmen - im besten Fall drei Punkte. Wir werden alles geben“, sagte Lerch, der generell „jedes Spiel“ gewinnen wolle: „Warum nicht auch in Madrid?“