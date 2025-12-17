Champions League der Frauen: Wolfsburg muss in die Playoffs

SID 17.12.2025 • 22:57 Uhr Die Wölfinnen müssen sich nach Führung geschlagen geben. Trotz eines starken Auftritts hat die Niederlage gegen den FC Chelsea bittere Auswirkungen.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben den direkten Viertelfinaleinzug in der Champions League verpasst. Das Team von Trainer Stephan Lerch unterlag am letzten Spieltag der Ligaphase nach Führung mit 1:2 (1:1) gegen den FC Chelsea und muss den Umweg über die Playoffs nehmen.

Dort treffen die Wölfinnen im Februar entweder auf Real Madrid oder Juventus Turin - die Auslosung erfolgt am Freitag.

Die langjährige Nationalmannschaftskapitänin Alexandra Popp (16.) traf früh zur Führung für den VfL, der mehrere Chancen auf das 2:0 ausließ. Das bestrafte Lucy Bronze (45.) kurz vor der Pause per Kopf.

Chelsea dreht das Spiel - Schützenhilfe unterstütze Wolfsburg

Die australische Nationalstürmerin Sam Kerr (64.) drehte die Partie und schoss Chelsea ins Viertelfinale. Zuvor hatten Alyssa Thompson (46.) bei einem Pfostenschuss und Erin Cuthbert (47., 57.) bereits beste Chancen auf das 2:1 für die Engländerinnen ausgelassen.

Wolfsburg Vivien Endemann (90.+4) traf spät die Latte. Nationalspielerin Sjoeke Nüsken wurde bei den Gästen zur Pause eingewechselt.