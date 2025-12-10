Champions League der Frauen: Bitterer Fehlschuss von Gwinn, Rückschlag für FC Bayern

SID 10.12.2025 • 23:03 Uhr Bei Atlético Madrid lassen die Münchnerinnen wichtige Punkte liegen.

Die Fußballerinnen von Bayern München haben im Kampf um den direkten Einzug in das Viertelfinale der Champions League einen bitteren Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer José Barcala kam am Mittwoch bei Atlético Madrid trotz spielerischer Überlegenheit nicht über 2:2 (0:1) hinaus. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend elf Pflichtspielsiegen in Serie ließen die Bayern damit wichtige Punkte liegen und verpassten den Sprung in die Top vier.

Vilde Böe Risa (13.) brachte das Heimteam mit einem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis in Führung. Im zweiten Durchgang schoss dann zunächst DFB-Kapitänin Giulia Gwinn einen Handelfmeter nach VAR-Check über das Tor, bevor Pernille Harder (63./78.) die Partie drehte. In der Schlussphase erzielte Fiamma (88.) mit einem Traumtor aber noch den Ausgleich.

Gwinn vergibt Elfmeter

Am letzten Spieltag treffen die Bayern, die nun nur Sechster sind, aber zumindest die Teilnahme an den Play-offs schon sicher haben, am 17. Dezember auf Valerenga IF. Nur die besten vier Teams ziehen ins Viertelfinale ein, die acht folgenden Klubs müssen die weiteren vier Tickets ausspielen.

Die Spanierinnen fanden besser in die Partie und bestimmten zunächst das Spielgeschehen. Die erste Chance des Spiels verhinderte Bayern-Keeperin Ena Mahmutovic mit einer starken Parade (5.). Einige Minuten später meldete sich dann plötzlich der VAR: Kapitänin Glodis Viggosdottir hatte in einem Zweikampf den Ball mit dem Ellenbogen berührt. Schiedsrichterin Maria Sole Caputi zeigte auf den Punkt, Böe Risa verwandelte souverän.

Die Bayern brauchten etwas Zeit, um sich von dem frühen Rückstand zu erholen. Mitte des ersten Durchgangs fanden sie dann aber vermehrt in der Offensive statt. Zunächst schoss Linda Dallmann aus gut 15 Metern knapp am gegnerischen Tor vorbei (33.), bevor kurz vor der Pause ein Versuch von Jovana Damnjanovic gegen die Latte krachte (43.).