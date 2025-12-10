Die Fußballerinnen von Bayern München haben im Kampf um den direkten Einzug in das Viertelfinale der Champions League einen bitteren Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Trainer José Barcala kam am Mittwoch bei Atlético Madrid trotz spielerischer Überlegenheit nicht über 2:2 (0:1) hinaus. Nach zuvor wettbewerbsübergreifend elf Pflichtspielsiegen in Serie ließen die Bayern damit wichtige Punkte liegen und verpassten den Sprung in die Top vier.
Champions League der Frauen: Bitterer Fehlschuss von Gwinn, Rückschlag für FC Bayern
Bitterer Fehlschuss von Gwinn
Vilde Böe Risa (13.) brachte das Heimteam mit einem verwandelten Handelfmeter nach Videobeweis in Führung. Im zweiten Durchgang schoss dann zunächst DFB-Kapitänin Giulia Gwinn einen Handelfmeter nach VAR-Check über das Tor, bevor Pernille Harder (63./78.) die Partie drehte. In der Schlussphase erzielte Fiamma (88.) mit einem Traumtor aber noch den Ausgleich.
Gwinn vergibt Elfmeter
Am letzten Spieltag treffen die Bayern, die nun nur Sechster sind, aber zumindest die Teilnahme an den Play-offs schon sicher haben, am 17. Dezember auf Valerenga IF. Nur die besten vier Teams ziehen ins Viertelfinale ein, die acht folgenden Klubs müssen die weiteren vier Tickets ausspielen.
Die Spanierinnen fanden besser in die Partie und bestimmten zunächst das Spielgeschehen. Die erste Chance des Spiels verhinderte Bayern-Keeperin Ena Mahmutovic mit einer starken Parade (5.). Einige Minuten später meldete sich dann plötzlich der VAR: Kapitänin Glodis Viggosdottir hatte in einem Zweikampf den Ball mit dem Ellenbogen berührt. Schiedsrichterin Maria Sole Caputi zeigte auf den Punkt, Böe Risa verwandelte souverän.
Die Bayern brauchten etwas Zeit, um sich von dem frühen Rückstand zu erholen. Mitte des ersten Durchgangs fanden sie dann aber vermehrt in der Offensive statt. Zunächst schoss Linda Dallmann aus gut 15 Metern knapp am gegnerischen Tor vorbei (33.), bevor kurz vor der Pause ein Versuch von Jovana Damnjanovic gegen die Latte krachte (43.).
Auch in Durchgang zwei drängten die Gäste auf den Ausgleich. Gwinns Versuch vom Elfmeterpunkt flog aber in den Madrider Nachthimmel. Kurz darauf erzielte dann Harder mit ihrem abgefälschten Schuss den Ausgleich. In der Folge nahm der Druck der Bayern ab - bis die Dänin erneut eiskalt zuschlug. Doch Atlético fand noch eine Antwort.