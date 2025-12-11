"Sehr, sehr nervig": Frustrierte Bayern-Frauen nach bitterem Remis

SID 11.12.2025 • 05:34 Uhr Im Kampf um das Viertelfinale werfen die Münchnerinnen in der Schlussphase zwei Punkte weg. Die Enttäuschung ist im Anschluss groß.

Pernille Harder stand nach dem bitteren Europapokalabend der Frust ins Gesicht geschrieben. „Es ist sehr, sehr nervig“, haderte die dänische Fußballerin von Bayern München bei Disney+ nach dem unnötigen 2:2 (0:1) in der Champions League bei Atlético Madrid: „Natürlich wollen wir in die Top Vier. Und das wird jetzt schwieriger.“

Nach dem Rückstand durch einen verwandelten Handelfmeter von Vilde Böe Risa (13.) und einem verschossenen Handelfmeter von Giulia Gwinn (53.) hatte Harder mit ihrem Doppelpack (63./78.) die Bayern schon auf die vermeintliche Siegerstraße gebracht.

Ein Traumtor von Madrids Fiamma (88.) entriss den Gästen aber noch zwei sicher geglaubte Punkte - und sorgte dafür, dass der direkte Einzug in das Viertelfinale nun nicht mehr in der eigenen Hand liegt.

„Sind sehr traurig“

„Wir sind sehr traurig, weil wir sehr gut in das Spiel zurückgekommen sind“, sagte Nationalspielerin Klara Bühl, nachdem die Bayern erstmals nach elf wettbewerbsübergreifenden Spielen in Serie wieder Punkte liegen gelassen hatten: „Das Unentschieden ist schwer zu akzeptieren.“